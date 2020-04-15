Зарплатные кредиты будут выдавать под гарантии Внешэкономбанка

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой о том, чтобы 75% зарплатных кредитов были обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Это обусловлено тем, что банки крайне редко готовы предоставить подобные займы.



«Правительство предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — 6 месяцев. Однако практика показала, что такая мера поддержки работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов», — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент отметил, что подобной возможностью могут воспользоваться и предприятия среднего и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономики. подобные меры нужны для того, чтобы предприятия не увольняли людей и не накапливали зарплатные задолженности.

Кроме того, Владимир Путин предложил создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, для пополнения ими оборотных средств. Его ставка будет субсидироваться на ставку Центробанка, а половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина.