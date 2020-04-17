Челябинская область получит 335 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Предприниматели смогут рассчитывать на выплаты при сохранении 90% сотрудников.

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Губернатор челябинской области Алексей Текслер озвучил, как в регионе будут выполняться меры поддержки работодателей, сохранивших 90% штата, направленные на выплаты зарплат сотрудникам. Ранее такую инициативу озвучил президент России Владимир Путин.



Для того, чтобы получить поддержку от государства, в компании должны быть уволены не более 10% сотрудников. Сами выплаты будут рассчитываться исходя из числа работников на 1 апреля. Как пояснил Алексей Текслер, для реализации программы была отправлена заявка на 335 миллионов рублей.

«Всё это будет происходить в дистанционном режиме, надо сказать, что в целом мы перевели работу наших центров занятости с широкой возможностью работать дистанционной, сегодня по сути нужно написать только заявление, указать информацию: свои паспортные данные, место прописки, место прошлой работы. Далее вся информация уточняется. До конца месяца, в соответствии с поручением президента она будет завершена, определены правила, мы отработаем заявку, получим средства и эти выплаты начнём»,— заявил Алексей Текслер.

Напомним, что по данной инициативе каждый работник пострадавшей компании получит возможность претендовать на один минимальный размер оплаты труда в апреле и мае. Данная сумма составляет 12 130 рублей.