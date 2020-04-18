Алексей Текслер провёл видеоконференцию с главой Златоуста

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в округе и другие вопросы.

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Сегодня, 18 апреля, глава Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание с главой Златоуста Максимом Пекарским в формате видеоконференции. Главной темой обсуждения стало распространение коронавирусной инфекции.

«В городе уже есть официально подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Важно держать ситуацию на постоянном контроле и работать с людьми по соблюдению режима обязательной самоизоляции»,— сказал губернатор.

На что Максим Пекарский ответил, что на сегодняшний день на территории Златоустовского городского округа из 370 прибывших из-за границы граждан 40 человек находятся в режиме самоизоляции и уже 330 человек прошли этот этап.

«В городской больнице идёт обустройство госпитальной базы мощностью 70 коек, 35 из которых с кислородной подводкой. Органы социальной защиты округа выполнили порядка 200 заявок от одиноко проживающих граждан старше 65 лет по доставке продуктов, медикаментов и оплате услуг ЖКХ»,— доложил глава Златоустовского городского округа.

Из имеющихся почти 5 тысяч предприятий работать разрешено только 596, которые отвечают за транспорт, связь и другие необходимые направления. Также в округе ограничен доступ с местам массового пребывания людей, функционируют горячие линии, проводится дезинфекция социальных объектов и закрыт доступ на туристические объекты национального парка «Таганай».

Также в ходе видеоконференции стороны обсудили повышение эффективности работы организаций теплоснабжения и решение проблемы задолженности перед поставщиками энергоресурсов. По итогам доклада губернатор поручил Максиму Пекарскому держать ситуацию на личном контроле и продолжать взаимодействие с региональными ведомствами.