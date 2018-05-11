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/ Борис Дубровский отправил в отставку «проблемного» главу Миасса

Борис Дубровский отправил в отставку «проблемного» главу Миасса

Геннадий Васьков написал заявление об увольнении.
сегодня в 12:21
  |  Политика

Глава Миасского городского округа Геннадий Васьков оставил свой пост. Управленец не справился со своими обязанностями, его работа неоднократно вызывала претензии у местных депутатов. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасского городского округа. Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено. — сообщил сайту «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Отметим, что в соответствии с регламентом Собранию депутатов предстоит выбрать исполняющего обязанности главы муниципалитета. Сейчас определяются кандидаты на эту должность. Наиболее возможным претендентом считается Анатолий Лобко, занимавший должность руководителя «Агентства инвестиционного развития».

Напомним, Генадий Васьков получил два «неуда» от местных депутатов за отчет по результатам своей деятельности, что является основанием к отставке.

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