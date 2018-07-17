/ Начальник регионального управления лесами подал в отставку

Заявление об увольнении уже подписано.

Уже со следующей недели у регионального управления лесами появится новый руководитель. Нынешний глава, Виктор Блинов, подал в отставку. Уволиться он решил по собственному желанию. Заявление об увольнении рассмотрел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Препятствовать решению Блинова глава региона не стал.

Мы благодарны Виктору Васильевичу за эффективную, квалифицированную, долгосрочную и добросовестную работу, желаем здоровья и благополучия. — сообщает пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Виктор Блинов работал в главном управлении лесами почти 20 лет, из которых 4 года руководил ведомством.