/ Андрей Лавров: «Проблема не в Васькове, проблема в самом Миассе»

Политолог ждет жесткости от нового главы муниципалитета.

По оценке политолога Андрея Лаврова, уход Геннадия Васькова с поста главы Миасса не стал неожиданностью. На смену Геннадию Васькову должен прийти сити-менеджер с жесткими методами работы. Будущему чиновнику придется работать «на два фронта» — решать внутренние проблемы муниципалитета и встраиваться в горнозаводскую агломерацию.

Уход Васькова ожидаем. Но здесь, на мой взгляд, проблема не в Васькове, проблема в самом Миассе, точнее — в его элитах. Элитные группы Миасса находятся в состоянии постоянной войны и дробления региона. Там традиционно много посадок, так сложилось. Это прорывается на уровне муниципалитета. Человеку, который придет вслед за ним, не позавидуешь, как не позавидуешь и Васькову. Я не испытываю особенных восторгов по поводу управленческих талантов Васькова, но кто там справится лучше, не представляю. Надо учитывать, что там происходит слияние агломерации, надо, чтобы оно происходило нормально. Поэтому нужна жесткая власть. — рассказал политолог Андрей Лавров.

Напомним, глава Миасского городского округа подал в отставку. Заявление Геннадия Васькова уже подписано губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В ближайшее время Собранию депутатов предстоит выбрать исполняющего обязанности главы муниципалитета. Исполнять обязанности главы Васьков будет до 15 мая.