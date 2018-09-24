/ Мэр Челябинска отправил в отставку руководителя «ГорЭкоЦентра» Галичина

Место в МУП займет сотрудник городского управления экологии.

Евгений Тефтелев отправил в отставку руководителя МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина. Его место теперь займет Дмитрий Никишин, возглавлявший отдел управления отходами и экологической безопасности городского управления экологии и природопользования.

Информация поступила днем 23 сентября от пресс-службы мэра Челябинска. Официально в должность Дмитрий Никишин вступает завтра. Тогда же будет понятно, на что будет делать упор МУП с новым начальником.

В управлении экологии и природопользования Дмитрий Никишин проработал 17 лет. Отдел возглавил в 2009 году.