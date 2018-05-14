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/ Уходящий в отставку глава Миасса не появился на рабочем месте

Уходящий в отставку глава Миасса не появился на рабочем месте

Вместе с ним в администрацию не явилось большое количество заместителей.
сегодня в 11:58
  |  Политика

В Миассе аппаратное совещание состоялось без участия градоначальника. Собственный источник рассказал, что еженедельное мероприятие с участием представителей администрации проводили заместители Геннадия Васькова. Не появилась на работе также часть команды сити-менеджера, хотя их полномочия сохраняются как минимум до 15 мая. В приемной мэра Миасса сообщили, что у Геннадия Васькова были свои планы на день. Мобильный телефон градоначальника выключен.

Геннадий Анатольевич планировал сегодня быть в Челябинске по рабочим вопросам. Аппаратное совещание проводил его первый заместитель. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Миасса.

Если мэр Миасса собирался к губернатору Борису Дубровскому, то его планы не осуществятся. Глава региона отправился с рабочим визитом в Узбекистан. Причину отсутствия на рабочем месте приближенных к градоначальнику объяснила пресс-секретарь главы округа.

Я сегодня нахожусь в отгуле. Слышала, что сам Геннадий Анатольевич не появился на рабочем месте. Причину не знаю, со мной он не советуется. Говорят, что не вышло большое количество его заместителей, потому что написали заявление на увольнение по собственному желанию. Лично я видела начальника правового управления Дмитрия Мелехина с трудовой книжкой в руках. — рассказала Надежда Соколова.

Временную смену Геннадию Васькову выберут уже завтра, 15 мая. Депутаты примут отставку главы, затем озвучат имена кандидатов на пост исполняющего обязанности градоначальника. Что будут делать с отсутствующими заместителями, неизвестно.

Будет назначен исполняющий обязанности главы округа, на время выполнения мероприятий, связанных с конкурсными процедурами. Как только будет избран новый глава, исполняющий обязанности прекратит свои полномочия. Сейчас проходит период согласования по кандидатурам, но это решение представительного органа. Окончательное решение будут принимать депутаты. Думаю, что они будут принимать решения с условием, что получат рекомендации от правительства. — прокомментировал сайту «Первый областной» начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков.

Правительство считает, что с работой исполняющего обязанности справится Анатолий Лобко. Сейчас он руководит «Агентством инвестиционного развития».

Напомним, глава Миасского городского округа Геннадий Васьков оставил свой пост 11 мая. Управленец не справился со своими обязанностями, его работа неоднократно вызывала претензии у местных депутатов. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ранее Геннадий Васьков получил два «неуда» от местных депутатов за отчет по результатам своей деятельности, что является основанием для отставки.

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