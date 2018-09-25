/ Глава Еткульского района подал в отставку

Заявление об отставке на имя губернатора области поступило вчера. Сейчас мы ожидаем поступление заявление в собрание депутатов. Завтра состоится плановое заседание собрания, и если в течении сегодняшнего дня поступит заявление, то будет рассмотрено прекращение полномочий. Сейчас обязанности главы Еткульского района исполняет Юрий Владимирович Кузьменков. — рассказал сайту «Первый областной» председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов.
Игорь Михайлов также пояснил, что в случае отставки Василия Головчинского будет принято решение о проведении конкурса на место главы района. Рабочая комиссия от представителей губернатора и районного собрания. Комиссия рассмотрит все заявки, после чего состоятся выборы среди собрания депутатов Еткульского района.