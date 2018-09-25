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/ Глава Еткульского района подал в отставку

Глава Еткульского района подал в отставку

Василий Головчинский руководил муниципалитетом более 13 лет.
сегодня в 14:50
  |  Политика
Глава Еткульского муниципального района Василий Головчинский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Основная причина ухода чиновника — состояние здоровья. Как рассказал сайту «Первый областной» председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов, заявление поступило на имя губернатора Челябинской области.

Заявление об отставке на имя губернатора области поступило вчера. Сейчас мы ожидаем поступление заявление в собрание депутатов. Завтра состоится плановое заседание собрания, и если в течении сегодняшнего дня поступит заявление, то будет рассмотрено прекращение полномочий. Сейчас обязанности главы Еткульского района исполняет Юрий Владимирович Кузьменков. — рассказал сайту «Первый областной» председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов.

Игорь Михайлов также пояснил, что в случае отставки Василия Головчинского будет принято решение о проведении конкурса на место главы района. Рабочая комиссия от представителей губернатора и районного собрания. Комиссия рассмотрит все заявки, после чего состоятся выборы среди собрания депутатов Еткульского района.

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