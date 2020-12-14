В Заксобрании Челябинской области очередная ротация

15 декабря свой мандат должен сдать депутат «Единой России» из Сатки Евгений Андреев, на его место прочат Дениса Моисеева.

В пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области корреспонденту сайта «Первый областной» подтвердили, что саткинец Евгений Андреев готовится оставить свой пост.

«15 декабря на заседании Заксобрания партия примет решение о том, кто конкретно получит мандат вместо депутата Андреева. Решение это зависит от партийного руководства, но утверждено будет областным избиркомом», — рассказала руководитель пресс-службы ЗСО Ольга Лихачева.

Официальных данных пока не обнародовано, но собственный источник «Первого областного» в региональном парламенте подтверждает: депутатский мандат должен получить именно Денис Моисеев. Что касается Евгения Андреева, то ему прочат должность в аппарате областной Общественной палаты Челябинской области. Где, заметим, тоже грядут перемены: 18 декабря перед общественниками будет поставлен вопрос об утверждении Николая Дейнеко в должности председателя ОП. Тем более, что он и так «рулит» главным органом гражданского общества с марта 2020 года, когда прежний руководитель палаты Олег Дубровин оставил этот пост.