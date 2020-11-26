Заксобрание Челябинской области одобрило изменения в закон «О животном мире»

Теперь поправки рассмотрят в Государственной Думе России.

Изменения в закон «О животном мире», предложенные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, одобрены в Законодательном собрании региона. Благодаря поправкам изъятые из оборота незаконно добытые животные смогут быть переданы в специальные приюты.



Ранее поправки были одобрены на заседании комитета по экологии Заксобрания. Теперь они будут направлены на рассмотрение в Государственную Думу России. Как рассказал «Первому областному» заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, изменения позволят ликвидировать недочёт в текущем законодательстве.

«В случае принятия данных поправок на федеральном уровне нам удастся ликвидировать пробел в законодательстве в отношении тех диких животных, которые пострадали от действий браконьеров или в силу своих болезней или естественной среды обитания. Это позволит сохранить жизни тысячам диких животных и создавать специализированные центры по лечению, защите и реабилитации диких животных»,— отметил Виталий Безруков.

Отметим, что в Челябинской области обеспечивать содержание и лечение диких животных готовы сразу несколько организаций. В их числе — Фонд зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна. Добавим, что именно он обратился к губернатору с просьбой о содействии в изменении закона. Алексей Текслер поддержал идею Карена Даллакяна и выступил с инициативой о внесении изменений.