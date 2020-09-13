Появились первые данные экзитпула по выборам в заксобрание Челябинской области

Социологи озвучили предварительные результаты.

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Эксперты озвучили предварительные данные по выборам в парламент Челябинской области они стали известны после сведения информации, полученной от волонтеров, работавших на экзитпуле.

«Экзитпул — инструмент интересный, он позволяет быстро узнать: „а что же там в ящиках для голосования получится“?! Хотя на самом деле подсчет итогов голосования ведется очень тщательно, и когда до 90% бюллетеней подсчитано, даже в этот момент нельзя сказать точно, как распределятся голоса, кто займет более высокое место», — отметил политолог Сергей Зырянов.

Согласно полученным данным, Единая Россия" получила 47% голосов южноуральцев, «Справедливая Россия» — 18%, КПФР — 12%, ЛДПР — 10%, «Зеленая альтернатива» — 2,3%, «За правду» — 2,2%, «Родина» — 1%.

«Меня удивляет, что в этом списке нет Российской партии пенсионеров. Мне кажется она показала неплохую избирательную кампанию. И у нее 2 — 3% голосов должно быть, по моим ожиданиям внутренним, так ли это на самом деле, покажет завтрашний день», — добавил политолог.

Отметим, примерно 32% опрашиваемых отказались открыть волонтерам свой выбор. Избирательные комиссии в настоящее время продолжают подсчитывать голоса южноуральцев, которые были собраны в течение 3 дней.