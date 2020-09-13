Предварительные итоги выборов в заксобрание подвели в «Большой студии» медиахолдинга ОТВ

Гостями стали политологи, председатель избиркома и главный общественник Челябинской области.

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Подошёл к концу единый день голосования. Члены участковых избирательных комиссий в настоящее время занимаются подсчетом голосов южноуральцев. В гостях у «Большой студии» на ОТВ побывали председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас, руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко и политолог Сергей Зырянов. На связь с присутствующими также вышел политтехнолог Алексей Ширинкин. Обсуждали в эфире в основном явку.

«Для региональных выборов, это неплохая явка. У людей обычно интерес больший к выборам федеральным. Мы видим, что 3 дня повысили явку. В целом, население настроено сложно. На сегодня социально-экономическое положение непростое, но тем не менее, население изъявило свою позицию», — отметил Алексей Ширинкин.

Эксперты отметили, что интерес южноуральцев к региональным выборам был меньшим, нежели к федеральным. Кроме того, сказались последствия пандемии. Цифры в соседних областях это подтверждают.

«Я согласен, интерес к этим выборам у населения немного другой, у наших соседей в Курганской области процент — 28. Это невысокая, скромная явка, но по закону нет ограничений на явку, но после всплеска активности, психологи отмечают снижение активности, наверное, это и сказалось», — прокомментировал политолог Сергей Зырянов.

Тем не менее, эксперты отметили активность партий, которые показали интересную предвыборную кампанию, которая в будущем может помочь в росте.