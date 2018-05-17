/ В Узбекистане заинтересовались южноуральской металлургией

Делегация Челябинской области продолжает работу в Ташкенте.

В Ташкенте сегодня, 17 мая, начал работу бизнес-форум. В нем также принимают участие представители Южного Урала. Специалисты пришли к выводу, что товарооборот между Челябинской областью и Республикой Узбекистан в 2017 году вырос на 76% и составил 291 миллион долларов. Пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин пояснил, что на этом потенциал сотрудничества не исчерпан. Регионы договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Вице-премьер-министр Узбекистана Нодир Отажонов отметил заинтересованность в такой южноуральской продукции предприятий металлургии, машиностроения и приборостроения, а также предложил в ходе дальнейшей работы обсудить возможность создания совместного предприятия в области текстильной промышленности. В рамках форума состоялось подписание нескольких соглашений о совместной деятельности (компании «Стройтехника» и «Челябинский калибр» — с предприятием «РУЗАБ») и поставке продукции (Челябинский компрессорный завод, «ТАМАК» и «Бур-инструмент»). — добавил Дмитрий Федечкин.

Завтра делегация Челябинской области переместится в Наманган. Там состоится еще одна деловая встреча.