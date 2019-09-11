Алексей Текслер встретился с Чрезвычайным Полномочным Послом Узбекистана в России

Ботиржон Асадов поздравил главу региона с победой на выборах и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

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Челябинская область давно и очень плодотворно сотрудничает с Узбекистаном. Алексей Текслер в ходе встречи с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики в России Ботиржоном Асадовым высказал предположение, что теперь отношения станут еще более тесными и взаимовыгодными.

«Для этого мы тесно сотрудничаем по целому ряду направлений, включая гуманитарные контракты, активно выходим на регион Узбекистана, а встречи представителей Челябинской области с узбекскими коллегами становятся практическими и регулярными», — отметил глава региона.

За последние три года было проведено порядка 15-ти мероприятий, в которых приняли участие представители органов власти Челябинской области и Узбекистана. В настоящее время регион занимает первое место в стране по несырьевому и неэнергетическому экспорту в Республику в России.

«Товарооборот с узбекскими компаниями в прошлом году превысил 370 миллионов долларов, причем за год произошел прирост на 27%. Сейчас мы располагаем официальными данными за первое полугодие текущего года, темпы прироста не только сохранились, они выросли. Суммарно взаимный оборот достиг порядка 200 миллионов долларов. Это нас, безусловно, радует», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона считает, что эти темпы нужно не только сохранять, но и наращивать. Перспективным направлением сегодня является участие предприятий Челябинской области в реализации крупных инфраструктурных проектов в Узбекистане. К примеру, глава региона, изъявил желание наладить сотрудничество в металлургической отрасли.

«Наш регион славится своим металлургическим производством, и, безусловно, одним из векторов развития мы видим участие наших металлургических предприятий в проектах республики, в том числе в поставках различной арматуры. Мы готовы принять участие в программе строительства газопроводов в республике Узбекистан на 2018 — 2025 годы», — предложил Алексей Текслер.

Чрезвычайный Полномочный Посол Республики Узбекистан в России в свою очередь поблагодарил главу региона за теплый прием и подтвердил, что налаженное сотрудничество выгодно и для их страны. Ботиржон Асадов отметил, что Россия для Узбекистана является стратегическим партнером, и налаженная связь с ее регионами только укрепит эти отношения. Он также поздравил Алексея Текслера с победой на выборах в губернаторы Челябинской области.

«Убежден, что с Вашим приходом наши двусторонние отношения будут развиваться еще больше, станут более красочными, результативными и эффективными. Хотел бы отметить, что Вы уже имеете опыт работы с Узбекистаном, когда Вы работали в министерстве энергетики, мы успешно работали с Вами. Говоря о наших двусторонних отношениях, Вы очень правильно подчеркнули, что они будут носить многогранный характер», — ответил Ботиржон Асадов.

В ходе беседы с Чрезвычайным Полномочным Послом Узбекистана Алексей Текслер предложил развивать между странами не только экономические, но и культурные отношения. Эти аспекты глава региона предложил обсудить в ходе грядущих встреч в рамках саммитов ШОС и БРИКС.