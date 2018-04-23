/ Губернатор возглавит южноуральскую делегацию на Днях Челябинской области в Узбекистане

Новые возможности экономического сотрудничества будут найдены в трех азиатских городах.

Многолетний экономический партнер Челябинской области, Республика Узбекистан, проводит у себя крупное мероприятие, посвященное южноуральскому региону. Дни Челябинской области привлекут бизнесменов, министров, представителей образования и медицины, культуры и спорта, а также туризма. Южноуральскую делегацию возглавит губернатор Борис Дубровский. В Самарканде, Намангане и Ташкенте обе стороны обсудят взаимные интересы и создадут площадку для новых общих проектов.

На протяжении многих лет Узбекистан является надежным внешнеэкономическим и важнейшим стратегическим партнером нашего региона. Проведение саммитов ШОС и БРИКС — 2020 в Челябинске даёт новый импульс развитию двусторонних отношений и позволяет расширять сферы сотрудничества с Республикой Узбекистан. Участие в составе большой официальной делегации Челябинской области, готовой представлять интересы южноуральского бизнеса, — отличная возможность определения точек входа на республиканские рынки для компаний, нацеленных на расширение своей экспортной деятельности. — прокомментировал событие вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.



Дни Челябинской области в Узбекистане пройдут с 15 по 19 мая. Предприниматели, заинтересованные в участии, могут отправить заявки в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату. Их принимают по телефонам: 8 (351) 265-58-15, 265-39-77, 263-24-64.