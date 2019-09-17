В Троицке назначили «нового» мэра

Голосование депутатов состоялось сегодня

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Сегодня, 17 сентября, в Троицке состоялось открытое голосование, в результате которого Александр Виноградов был переизбран на должность главы города.

Выборы главы Троицка были объявлены в связи с тем, что срок полномочий действующего мэра подходил к концу. По итогу работы конкурсной комиссии, собранию депутатов было рекомендовано две кандидатуры: действующий мэр города Александр Виноградов и один из его замов, начальник управления по архитектуре и градостроительству Вадим Герман.

В ходе голосования, за действующего мэра Троицка отдали свои голоса 16 депутатов из 24. По итогам голосования Александр Виноградов остается на посту главы города еще на 5 лет.