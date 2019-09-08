Единый день голосования стартовал в Челябинской области

С 6 утра начнут работу 118 избирательных участков.

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Сегодня, 8 сентября, стартовали выборы губернатора Челябинской области и местных депутатов. С 6-7 утра открываются 118 избирательных участков. Например, для заводчан или врачей, которые работают посменно. Остальные же участки будут открыты с 8 утра.

Всего же для жителей области открываются 2296 избирательных участков, а 425 из них оснастят КОИБами — это электронное устройство для подсчета голосов избирателей.

Всего избирательная комиссия получила 2 миллиона 633 тысячи 687 изготовленных бюллетеней для выборов губернатора Челябинской области, в том числе 825 тысяч — для голосования с использованием КОИБ.

Напомним, что кандидатами на пост губернатора Челябинской области являются:

Алексей Текслер , самовыдвиженец

Константин Нациевский , партия КПРФ

Виталий Пашин , партия ЛДПР

Сергей Смышляев , партия «Родина»

Алексей Севастьянов, партия «Гражданская сила»

Голосовать можно будет весь день. Избирательные участки закроются в 20:00. А все проголосовавшие в возрасте до 35 лет получат бесплатный пригласительный билет в кино на любой сеанс, и он будет действовать до декабря 2019 года. Отметим, что эта акция проводится только в пяти городах Челябинской области: Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе и Карабаше.