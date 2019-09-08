«Дела житейские»: голосование проходит без нарушений

Уполномоченный по правам человека рассказала о поступающих жалобах.

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В Челябинской области продолжается Единый день голосования. Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека в Челябинской области рассказала о том, какие звонки и жалобы поступают в облизбирком.

«Один человек пожаловался, что наблюдатели без бейджиков. Но для наблюдателей это не обязательно. Также одна девушка жаловалась, что ей не дали купон на билет в кино, с ней тоже уже решен вопрос. В основном, поступают именно «житейские» звонки. Их всего одиннадцать», — рассказала Маргарита Павлова.

Также было обращение от женщины из Трехгорного. Она хотела проголосовать в Челябинске, взяла открепительный, а в нем была ошибка — значился все тот же Трехгорный. В аппарате уполномоченного женщине помогли решить проблему, она отдала свой голос именно в столице Южного Урала, как и планировала.



Но подчеркивается, что на данную минуту вопиющих нарушений, требующих незамедлительного внимания, нет.