В день голосования в Челябинске жители смогут предложить решения по благоустройству

Об этом рассказал глава Металлургического района.

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8 сентября, жители Металлургического района Челябинска, смогут проголосовать за благоустройство города. Об этом рассказал Сергей Кочетков, глава Металлургического района.

«Мы приняли решение, в единый день выборов недалеко от избирательных участков провести рейтинговое голосование. По тем семи территориям, которые жители выбрали, на которых в дальнейшем будет проводиться ремонт и обновление. А также мы попросим челябинцев дать свои предложения по дополнительным общественным пространствам: по дворовым территориям, которые у нас в рамках формирования городской среды ежегодно ремонтируется, по кварталам», — пояснил Сергей Кочетков, глава Металлургического района.

Как пояснили в администрации района, со следующего года начнется реализация данной программы. Она включает ремонт и усовершенствование территорий и установку малых форм, детских городков в частном секторе.