В Троицке избрали спикера городского собрания

Им стал 43-летний депутат Василий Хасанов.

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Сегодня, 2 октября, депутаты городского собрания Троицка на своем заседании избрали спикера. Им стал 43-летний чиновник Василий Хасанов, который очень популярен у местных жителей.

Данную информацию сайту «Первый областной» подтвердил вице-губернатор Евгений Голицын, который курирует муниципалитеты «Южного» округа, к которому и относится Троицк.

Отмечается, что ранее Василий Хасанов возглавлял местный физкультурно-оздоровительный центр. А на своей странице в социальной сети он активно пропагандирует здоровый образ жизни.