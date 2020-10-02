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Сегодня, 2 октября, депутаты городского собрания Троицка на своем заседании избрали спикера. Им стал 43-летний чиновник Василий Хасанов, который очень популярен у местных жителей.
Данную информацию сайту «Первый областной» подтвердил вице-губернатор Евгений Голицын, который курирует муниципалитеты «Южного» округа, к которому и относится Троицк.
Отмечается, что ранее Василий Хасанов возглавлял местный физкультурно-оздоровительный центр. А на своей странице в социальной сети он активно пропагандирует здоровый образ жизни.