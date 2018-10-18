Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.13 75.65 -0.27
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации

Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации

Валентина Матвиенко вошла в список наставников.
сегодня в 11:14
  |  Общество

Команда наставников, которые поведут к победе участников конкурса «Лидеры России», продолжает формироваться. Накануне стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова делиться опытом и знаниями с «лидерами».

Конкурс открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал. — пояснила свое решение Валентина Матвиенко.

Наставниками в конкурсе «Лидеры России» станут 90 человек. Это губернаторы, федеральные министры и представители правительства, директора крупных компаний. Возможность пообщаться с ними на равных — один из главных бонусов участия в «Лидерах».

Оставить заявку на участие в «Лидерах России» можно до 24 октября включительно. Заполнить ее можно на официальном сайте.

Общество
«Лидером России» может стать иностранный управленец
вчера в 11:51
«Лидером России» может стать иностранный управленец
Общество
Победительница «Лидеров России» из Челябинска приглашает коллег испытать себя
16.10.2018
Победительница «Лидеров России» из Челябинска приглашает коллег испытать себя
Общество
Участников «Лидеров России» прошлых лет зовут посоревноваться за место в финале
15.10.2018
Участников «Лидеров России» прошлых лет зовут посоревноваться за место в финале
Общество
Известные руководители и бизнесмены поделятся опытом с южноуральскими лидерами
11.10.2018
Известные руководители и бизнесмены поделятся опытом с южноуральскими лидерами
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
  
сегодня в 12:03
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
Происшествия
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
сегодня в 11:59
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
  
сегодня в 11:27
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
Общество
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
сегодня в 11:14
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
Общество
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
сегодня в 11:05
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
Хоккей
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
сегодня в 11:01
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
Общество
Ленинградский мост разберут в следующем году
сегодня в 10:14
Ленинградский мост разберут в следующем году
Общество
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
сегодня в 09:52
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6