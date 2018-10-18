/ Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации

Валентина Матвиенко вошла в список наставников.

Команда наставников, которые поведут к победе участников конкурса «Лидеры России», продолжает формироваться. Накануне стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова делиться опытом и знаниями с «лидерами».

Конкурс открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал. — пояснила свое решение Валентина Матвиенко.

Наставниками в конкурсе «Лидеры России» станут 90 человек. Это губернаторы, федеральные министры и представители правительства, директора крупных компаний. Возможность пообщаться с ними на равных — один из главных бонусов участия в «Лидерах».

Оставить заявку на участие в «Лидерах России» можно до 24 октября включительно. Заполнить ее можно на официальном сайте.

