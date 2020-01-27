Спикер южноуральского парламента объяснил, зачем менять Конституцию

Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в основной закон.

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Владимир Мякуш рассказал, как шла работа над внесением поправок в Конституцию РФ. Напомним, в рабочую группу по изменению основного закона, которую утвердил сам Владимир Путин, вошли трое южноуральцев, в том числе и спикер парламента Челябинской области. Проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был единогласно принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. Инициатором внесения поправок стал президент России, об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию.

«Предложения главы государства очень конкретны, задача рабочей группы — отточить формулировки и провести работу с юридической точки зрения. Хочу особо отметить, что фундаментальных изменений в Конституции не произойдет», — подчеркнул Владимир Мякуш.

Самые большие изменения коснутся пунктов с 3-й по 8-ую глав Конституции. Поправки значительно повысят роль и ответственность законодательной власти в стране. Так, теперь у Госдумы появится право формировать правительство России. Кроме того, продвинуть свою кандидатуру на пост президента теперь будет сложнее: требования новыми поправками сильно ужесточат.

Владимир Мякуш также отметил, что поправки, которые предложил президент и подготовила рабочая группа, должны укрепить еще и позиции региональных и муниципальных властей.

«Мы не раз обращали внимание на то, что местное самоуправление не входит в систему органов власти. А это снижает эффективность осуществления полномочий органами местного самоуправления. Поправка позволит реализовать принцип единства системы власти, а, самое главное, повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления и органов госвласти в интересах людей», — отметил Владимир Мякуш.

Партия «Единая Россия», секретарем которой является Владимир Мякуш, также предложила дополнить преамбулу Конституции. В нее хотят добавить слова о гордости за отечественную историю, великие победы и подвиги предков.

Отметил южноуральский парламентарий и поправки, которые положительно скажутся на социальном благополучии россиян, а также международных отношениях.

«Президент предлагает закрепить в Конституции минимальный размер оплаты не труда не ниже уровня прожиточного минимума. Он будет постоянно повышаться, что вынудит всех работодателей повышать заработную плату. Это важно, потому что сейчас уровень жизни наших граждан оставляет желать лучшего. Также хочу отметить приоритет основного закона страны перед международными соглашениями, которые противоречат Конституции. Это — ещё один шаг к укреплению суверенитета России», — сказал Секретарь регионального отделения.

Во втором чтении законопроект планируют рассмотреть уже в декабре.