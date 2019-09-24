В Челябинске выбрали нового спикера городской думы

За председателя депутаты проголосовали единогласно.

Послушать 00:00

Сегодня проходит первое заседание Челябинской городской думы нового созыва. Задача депутатов — определить председателя и состав комиссий. Участие в заседании принимают 45 народных избранников из 49, а также временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова и спикер Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

«Новый состав любого органа должен работать лучше, чем предыдущий. Сегодня избраны те депутаты, которые способны сделать все, чтобы Челябинск стал одним из лучших городов в России», — отметил председатель Заксобрания области Владимир Мякуш.

На заседании состоялось голосование, по результатам которого депутаты избрали нового председателя городской думы.

«Единогласно на пост спикера гордумы выбрали Андрея Шмидта», — сообщил корреспондент сайта «Первый областной» из зала заседания.

На данный момент Андрей Шмидт занимает пост проректора по учебной работе ЮУрГУ. Он получил степень доктора экономических наук, является профессором кафедры «Прикладная экономика».

«В моем понимании Челябинск — это недооценённый актив, у которого большие перспективы. Мы можем стать лидерами промышленной революции. А главное богатство города — это люди. Они достойны лучшего. И наша задача — дать им лучшее», — отметил Андрей Шмидт.

Андрей Шмидт родился в Челябинске в 1974 году. В 1996 году с отличием окончил энергетический факультет Челябинского государственного технического университета, а через 4 года — Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на предприятии» и очную аспирантуру.



Заместителем спикера гордумы назначен Дмитрий Тарасов.