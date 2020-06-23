Правительство Челябинской области объявило о наборе в резерв управленческих кадров. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня губернатор Алексей Текслер.
Резерв управленческих кадров — это группа перспективных специалистов, которые предназначены для замещения вакантных должностей в сфере муниципального и гражданского управления.
И в правительстве региона разделили конкурс на три уровня резерва, где кандидаты будут отличаться лишь возрастом и стажем работы.
Высший уровень резерва предполагает:
Возраст кандидата до 50 лет;
Высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;
Рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях высшей группы категории «руководители» не менее 5 лет.
Далее идет базовый уровень резерва:
Возраст должен быть до 45 лет;
Высшее образование также не ниже уровня магистратуры или специалитета;
Стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
И также есть возможность попасть в перспективный уровень резерва:
Возраст до 35 лет;
Высшее образование не ниже уровня бакалавриата;
Стаж работы на руководящих должностях главной (ведущей) группы категории «специалисты» не менее 1 года.
«Каждый кандидат представляет в период с 1 по 30 июля 2020 года в правительство Челябинской области пакет документов в соответствии с Постановлением губернатора Челябинской области от 06.02.2012 г. №28 «О порядке формирования резерва управленческих кадров Челябинской области» (с изм. от 22.02.2019 г.)», — сообщили в правительстве Челябинской области.
В конкурсе могут участвовать как государственные служащие, так и просто граждане Российской Федерации. Но требования к нужным для конкурса документам у них разное.
Госслужащим нужно предоставить лишь личное заявление, копию паспорта, и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой госоргана анкету по форме.
А вот обычным гражданам также важно предоставить, помимо описанных выше, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, медицинское заключение, документы, подтверждающие сведения о периоде прохождения военной службы.
Для участия в конкурсном отборе кандидатам необходимо в период с 1 по 30 июля зарегистрироваться на сайте конкурса. Все конкурсные этапы, где запланированы написание эссе, психологическое тестирование и собеседование, запланированы на август 2020 года.