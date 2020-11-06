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Губернатор Челябинской области подписал постановление, которым назначил нового заместителя министра имущества Челябинской области. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича заместителем министра имущества Челябинской области с 5 ноября», — гласит текст постановления.
Отметим, что ранее Эльдар Белоусов работал в департаменте корпоративного управления Министерства энергетики Российской Федерации.
Должность, которую он займет в правительстве региона, была вакантна с апреля 2020 года. Ранее ее занимал Ярослав Мамонов.