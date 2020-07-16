Рейтинг известности и влияния среди челябинской элиты возглавил Алексей Текслер

А среди женщин первой стала мэр Наталья Котова.

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Первая половина 2020 года вышла самой необычной. Ведь все события, которые принесла за собой пандемия коронавируса, несомненно повлияли на социальную реальность. Изменения коснулись и политики. Поэтому аналитики челябинского филиала РАНХиГС решили провести исследование на уровень известности и влияния местных представителей элиты. Они рассказали о том, кто же вошел в первую десятку.

«В исследовании приняли участие 48 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 104 персоны-представителей региональной элиты», — сообщили эксперты-аналитики.

Первую строчку занял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он является не только статусным, но и самым известным представителем региона. Его балл в итоговом рейтинге составляет 9,41.

Вторую строчку занял председатель Заксобрания области Владимир Мякуш с 8,88 баллами известности. При этом отмечается, что с каждым годом его известность и влияние растут. По итогам 2019 года, к примеру, он вовсе занимал шестую строчку.

Замыкает тройку лидеров бизнесмен, совладелец ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», член совета директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Александр Аристов, балл известности которого составляет 8,41.

За ним идет еще один бизнесмен — председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Пятое место держит депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета РО ПП «Справедливая Россия» по Челябинской области Валерий Гартунг.

Шестое место, которое замыкает группу персон с очень высоким рейтингом известности (8-10 баллов), заняла первая женщина-мэр Челябинска Наталья Котова.

За ней по пятам идет первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт с 7,76 баллами.

«Ирина Гехт нарастила балл своей известности, что неудивительно, учитывая насколько четко и оперативно она действовала в сложившихся в связи с пандемией условиях, когда требовалось быстрое и точное информирование населения», — отмечают аналитики.

На восьмом месте — еще одна статусная представительница региональной элиты. Ею является руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова. Балл ее известности — 7,24.

Девятое место в рейтинге известности — у бизнесмена и президента ГК «Бовид», Бориса Видгофа (6,94 балла), а замыкает первую десятку составленного рейтинга депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов (6,75 балла).