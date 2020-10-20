В правительстве Челябинской области вновь анонсировали кадровые перестановки. Должность заместителя министра строительства и инфраструктуры региона займет Юлий Элбакидзе. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Элбакидзе Юлия Соломоновича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — гласит текст постановления.
Отметим, что ранее Юлий Элбакидзе занимал пост вице-мэра Магнитогорска по городскому хозяйству. Накануне стало известно, что он оставил должность по собственному желанию.
Кроме того, глава региона Алексей Текслер подписал постановление о назначении Вячеслава Зайцева на должность первого заместителя начальника Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности.
Вячеслав Зайцев ранее служил в органах внутренних дел, прокуратуре. С 2014 года был назначен на должность заместителя vинистра юстиции Челябинской области.