Бывший замглавы Магнитогорска стал заместителем министра строительства Челябинской области

Алексей Текслер подписал два распоряжения о новых назначениях в правительстве региона.

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В правительстве Челябинской области вновь анонсировали кадровые перестановки. Должность заместителя министра строительства и инфраструктуры региона займет Юлий Элбакидзе. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Элбакидзе Юлия Соломоновича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — гласит текст постановления.

Отметим, что ранее Юлий Элбакидзе занимал пост вице-мэра Магнитогорска по городскому хозяйству. Накануне стало известно, что он оставил должность по собственному желанию.

Кроме того, глава региона Алексей Текслер подписал постановление о назначении Вячеслава Зайцева на должность первого заместителя начальника Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности.

Вячеслав Зайцев ранее служил в органах внутренних дел, прокуратуре. С 2014 года был назначен на должность заместителя vинистра юстиции Челябинской области.