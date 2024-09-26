В правительстве Челябинской области появились две новые должности

Работа по приоритетным вопросам развития будет ускорена

В Челябинской области изменяется структура правительства. Депутаты Законодательного собрания на 55-м заседании 26 сентября одобрили введение двух новых должностей — «заместитель председателя правительства Челябинской области» и «заместитель председателя правительства Челябинской области — министр». Нововведение связано с необходимостью оперативного и эффективного решения межотраслевых вопросов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Правительство Челябинской области — это коллегиальный орган, который отвечает за координацию деятельности всех исполнительных органов области. После принятия изменений в структуру высшего исполнительного органа у председателя правительства — губернатора появилась возможность определить круг тех направлений, где требуется более четкая координация деятельности профильных министерств. Заместитель представителя правительства и будет отвечать за результативность этой работы. Таким образом, увеличится оперативность в отработке поручений губернатора. Такая практика есть во многих субъектах Российской Федерации»,— поясняет председатель ЗСО Олег Гербер.

Появление двух новых должностей не потребует дополнительных расходов бюджета Челябинской области.