Губернатор Челябинской области назначил заместителей

Идет формирование нового состава правительства

Правительство Челябинской области ушло в отставку 20 сентября, после вступления в должность главы региона. Сейчас формируется новый состав.

Иван Куцевляк и Станислав Мошаров стали первыми заместителями губернатора. Оба уже имеют опыт работы в качестве заместителей главы региона.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, заместителями назначат Андрея Фалейчика, Вадима Евдокимова, Романа Воллерта, Алексея Фартыгина, Александра Козлова, Татьяну Кучиц, Алексея Кобылина, Александра Лазарева.

Большинство из вновь назначенных кадров ранее работали в качестве заместителей главы региона. Татьяна Кучиц до назначения возглавляла министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Алексей Кобылин с 2018 года работал министром сельского хозяйства Челябинской области.

Роман Воллерт из Тюмени. У него есть опыт госслужбы и управления благотворительным фондом.