Алексей Текслер назначил руководителей правительства и ведомств

Многие сохранили свои должности

В Челябинской области продолжается обновление правительства. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначении глав министерств и комитетов. Некоторые министры сохранили свои должности, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на правительство Челябинской области.

На прежних местах останутся следующие министры:

Татьяна Колчинская — в министерстве здравоохранения;

Ирина Буторина — в министерстве социальных отношений;

Виталий Литке — в министерстве образования и науки;

Наталья Лугачева — в министерстве экономического развития;

Михаил Кнауб — в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов;

Юлий Элбакидзе — в министерстве строительства и инфраструктуры;

Алексей Нечаев — в министерстве дорожного хозяйства и транспорта;

Андрей Пшеницын — в министерстве финансов;

Эльдар Белоусов — в министерстве имущества;

Игорь Фетисов — в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития;

Алексей Бетехтин — в министерстве культуры;

Александр Гриб — в министерстве по физической культуре и спорту.

В ряде ведомств назначены временно исполняющие обязанности руководителя. В их числе:

глава министерства экологии Игорь Гилев;

министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга;

министр общественной безопасности Николай Зубарев;

начальник главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева;

начальник главного управления молодежной политики Светлана Калимуллина;

начальник главного управления по труду и занятости Александр Шегуров;

начальник главного управления лесами Валерий Нигматуллин;

начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев;

начальник главного управления государственного строительного надзора Кирилл Мозгалев.

Также утверждены председатели государственных комитетов. Сергей Иванов возглавил комитет по делам архивов, Людмила Рерих — комитет по делам ЗАГС, Алексей Федичкин — комитет охраны объектов культурного наследия.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с новыми заместителями губернатора.