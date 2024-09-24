В Челябинской области продолжается обновление правительства. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначении глав министерств и комитетов. Некоторые министры сохранили свои должности, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на правительство Челябинской области.
На прежних местах останутся следующие министры:
- Татьяна Колчинская — в министерстве здравоохранения;
- Ирина Буторина — в министерстве социальных отношений;
- Виталий Литке — в министерстве образования и науки;
- Наталья Лугачева — в министерстве экономического развития;
- Михаил Кнауб — в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов;
- Юлий Элбакидзе — в министерстве строительства и инфраструктуры;
- Алексей Нечаев — в министерстве дорожного хозяйства и транспорта;
- Андрей Пшеницын — в министерстве финансов;
- Эльдар Белоусов — в министерстве имущества;
- Игорь Фетисов — в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития;
- Алексей Бетехтин — в министерстве культуры;
- Александр Гриб — в министерстве по физической культуре и спорту.
В ряде ведомств назначены временно исполняющие обязанности руководителя. В их числе:
- глава министерства экологии Игорь Гилев;
- министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга;
- министр общественной безопасности Николай Зубарев;
- начальник главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева;
- начальник главного управления молодежной политики Светлана Калимуллина;
- начальник главного управления по труду и занятости Александр Шегуров;
- начальник главного управления лесами Валерий Нигматуллин;
- начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев;
- начальник главного управления государственного строительного надзора Кирилл Мозгалев.
Также утверждены председатели государственных комитетов. Сергей Иванов возглавил комитет по делам архивов, Людмила Рерих — комитет по делам ЗАГС, Алексей Федичкин — комитет охраны объектов культурного наследия.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с новыми заместителями губернатора.