В Челябинской области продолжается обновление правительства. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначении глав министерств и комитетов. Некоторые министры сохранили свои должности, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на правительство Челябинской области.

На прежних местах останутся следующие министры:

  • Татьяна Колчинская — в министерстве здравоохранения;
  • Ирина Буторина — в министерстве социальных отношений;
  • Виталий Литке — в министерстве образования и науки;
  • Наталья Лугачева — в министерстве экономического развития;
  • Михаил Кнауб — в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов;
  • Юлий Элбакидзе — в министерстве строительства и инфраструктуры;
  • Алексей Нечаев — в министерстве дорожного хозяйства и транспорта;
  • Андрей Пшеницын — в министерстве финансов;
  • Эльдар Белоусов — в министерстве имущества;
  • Игорь Фетисов — в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития;
  • Алексей Бетехтин — в министерстве культуры;
  • Александр Гриб — в министерстве по физической культуре и спорту.

В ряде ведомств назначены временно исполняющие обязанности руководителя. В их числе:

  • глава министерства экологии Игорь Гилев;
  • министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга;
  • министр общественной безопасности Николай Зубарев;
  • начальник главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева;
  • начальник главного управления молодежной политики Светлана Калимуллина;
  • начальник главного управления по труду и занятости Александр Шегуров;
  • начальник главного управления лесами Валерий Нигматуллин;
  • начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев;
  • начальник главного управления государственного строительного надзора Кирилл Мозгалев.

Также утверждены председатели государственных комитетов. Сергей Иванов возглавил комитет по делам архивов, Людмила Рерих — комитет по делам ЗАГС, Алексей Федичкин — комитет охраны объектов культурного наследия.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с новыми заместителями губернатора.