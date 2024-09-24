В правительстве Челябинской области появилось несколько новых ведомств

Это четыре министерства и два главных управления

В структуре правительства Челябинской области — изменения. Так, появилось сразу несколько новых ведомств, которые будут выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, все ведомства создаются исходя из приоритетов страны и региона, они необходимы для комплексного развития области.

«Важные задачи стоят перед нами в инфраструктурной сфере. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства — одна из главных. Этим объясняется создание нового министерства ЖКХ», — отметил губернатор.

Аналогичные решения приняты в области архитектуры и туризма и сельского хозяйства.

Так, в региональном правительстве появятся четыре новых министерства: международного и межрегионального сотрудничества (курирует замгубернатора Иван Куцевляк) архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий; жилищно-коммунального хозяйства (оба курирует Андрей Фалейчик); молодежной политики (под контролем Вадима Евдокимова).

Добавятся и два управления. Так, новыми станут главное управление по туризму (курирует Станислав Мошаров) и главное управление ветеринарии (контроль у Алексея Кобылина).