В отставку ушел председатель КУиЗО Челябинска

Сергей Чигинцев сегодня вернулся из отпуска и написал заявление об уходе.

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Напомним, председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска Сергей Чигинцев еще 23 августа написал заявление об уходе. Тогда врип главы города Наталья Котова не приняла отставку чиновника и отправила его в отпуск до 5-го сентября. Отдых не изменил решения руководителя.

В пресс-службе администрации Челябинска сегодня, 5 сентября, сообщили, что Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию.

«Престижность службы потеряна. Все вот эти антикорры видят в тебе какие-то изъяны. При этом абсолютное большинство муниципальных служащих — это честные и порядочные люди, которые работают за три копейки. Социум здесь уже сегодня перегибает палку. У меня сегодня стойкое понимание того, что общество не воздает, по крайней мере, должное тем людям, которые управляют на местном уровне, на самом низком. Подавляющее большинство людей там работает за 18 — 20 тысяч. Они просто герои, еще и неоцененные», — прокомментировал свою отставку сам Сергей Чигинцев корреспонденту радио Business FM Челябинск. Обязанности председателя КУиЗО Челябинска будет исполнять Светлана Шавлова.