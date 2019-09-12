Станислав Мошаров покидает пост спикера гордумы Челябинска

На этом месте он проработал около 10 лет.

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Станислав Мошаров попросил не рассматривать его кандидатуру в новый состав Челябинской городской думы. Об этом он заявил 11 сентября на заседании политического совета отделения «Единой России» в Ленинском районе. Там решали, кого делегировать в городское собрание.

По словам самого Станислава Мошарова, он много лет работал на одном месте и понял, что немного устал от своей должности. Однако в совете депутатов Ленинского района, куда его избрали 8 сентября, председатель Гордумы решил остаться.

Напомним, председателем Челябинской городской думы политик стал 4 июня 2010 года. В ноябре 2014 года Станислав Мошаров был избран президентом Союза российских городов. За последние 5 лет гордума под руководством спикера приняла ряд важных законов для жителей. Введение дизайн-кода, налоговых льгот для резидентов индустриальных парков, оформление «Плодушки» в собственность мегаполиса, что помогло начать возрождение места отдыха.

«На мой взгляд, последний состав Челябинской городской думы профессионально очень силен. В нём много людей, которые умеют созидать, работать не только у себя на округе. Также они грамотны в законотворческой деятельности»,— подвел Станислав Мошаров итог работы предыдущего созыва на его последнем заседании.

Новый состав городской думы сейчас формируется. Первое собрание пройдёт предположительно 1 октября 2019 года. Первой задачей депутатов будет объявление конкурса на должность мэра Челябинска.