/ В Миассе выбрали главу города

Подавляющее большинство депутатов отдали голос за экс-коллегу.

Сегодня, 28 сентября, в Миассе состоялись выборы главы города. В голосовании приняли участие 25 депутатов. Подавляющее большинство голосов отдали Григорию Тонких, трое предпочли выбрать Владимира Антонова, один бюллетень оказался пустым.

Уважаемые коллеги, большое спасибо за оказанное доверие. Благодаря вам я получил колоссальный опыт работы в собрании. Хочу сказать отдельное спасибо за производственный опыт, который мне дали. — комментирует Григорий Тонких.

Напомним, что на пост градоначальника претендовали человека: директор ООО «УПТК Треста «Уралавтострой» Владимир Антонов, экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, начальник отдела «Центральный» территориального управления администрации Миасского округа Сергей Варфоломеев, исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких.