Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.08 77.04 -0.34
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Миассе выбрали главу города

В Миассе выбрали главу города

Подавляющее большинство депутатов отдали голос за экс-коллегу.
сегодня в 12:54
  |  Политика

Сегодня, 28 сентября, в Миассе состоялись выборы главы города. В голосовании приняли участие 25 депутатов. Подавляющее большинство голосов отдали Григорию Тонких, трое предпочли выбрать Владимира Антонова, один бюллетень оказался пустым.

Уважаемые коллеги, большое спасибо за оказанное доверие. Благодаря вам я получил колоссальный опыт работы в собрании. Хочу сказать отдельное спасибо за производственный опыт, который мне дали. — комментирует Григорий Тонких.

Напомним, что на пост градоначальника претендовали человека: директор ООО «УПТК Треста «Уралавтострой» Владимир Антонов, экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, начальник отдела «Центральный» территориального управления администрации Миасского округа Сергей Варфоломеев, исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких.

Политика
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
сегодня в 17:08
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
Политика
Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов
26.09.2018
Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов
Политика
Депутаты не смогли выбрать главу Миасса
05.07.2018
Депутаты не смогли выбрать главу Миасса
Общество
Шоу мыльных пузырей устроил житель Миасса на выборах главы города
  
05.07.2018
Шоу мыльных пузырей устроил житель Миасса на выборах главы города
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
сегодня в 17:08
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
Общество
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
  
сегодня в 16:15
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
Общество
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
сегодня в 15:52
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
Общество
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
сегодня в 14:28
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
Общество
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
  
сегодня в 14:21
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
Общество
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
сегодня в 14:11
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
Общество
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
  
сегодня в 13:08
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
Происшествия
Школьник попал под колеса иномарки в Магнитогорске
сегодня в 13:01
Школьник попал под колеса иномарки в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6