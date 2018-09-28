/ Борис Дубровский поздравил новоизбранного мэра Миасса со вступлением в должность

Глава региона надеется на сотрудничество градоначальника и депутатского корпуса.

С новой должностью поздравил Григория Тонких губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Экс-депутата Миасса сегодня выбрали мэром городского округа. Губернатор пожелал Тонких здоровья, счастья и плодотворной работы, а также выразил надежду, что опыт нового мэра поможет в работе.

Уважаемый Григорий Михайлович! Примите поздравления с избранием на должность Главы Миасского городского округа! Рассчитываю, что Ваш опыт руководящей работы и хорошее знание города позволяет успешно реализовать на практике многие чаяния и предложения жителей Миасса. Желаю Вам плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Также глава региона обратился к председателю Совета депутатов Миасского городского округа Евгению Степовику. Он поблагодарил за принятое решение по избранию главой Григория Тонких и выразил надежду на сотрудничество депутатов с ним.