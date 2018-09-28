Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.08 77.04 -0.34
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания

Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания

Григорий Тонких хочет сформировать команду, которой все по плечу.
сегодня в 17:08
  |  Политика

Активная работа нового главы Миасса Григория Тонких начинается с понедельника. Новоизбранный мэр сообщил, что первым решением, которое он примет, станет набор команды заместителей. Сегодня они все были уволены распоряжением самого Тонких. Мэр пояснил: все были устроены на период исполнения им обязанностей главы городского округа. Теперь нужно оформлять документы по новой.

У меня будет время в выходные подумать и начать принимать на работу заместителей. Кто-то останется, кто-то нет. Надеюсь, у меня получится в ближайшее время сформировать команду, которой все по плечу. Уже начинается работа над бюджетом 19 года. Уже понятно, что бюджет необходимо пересматривать. Программа требует корректировки. Мы должны сделать это в октябре. — сообщил сайту «Первый областной» Григорий Тонких.

Григорий Тонких определил основные направления своей программы. Он отметил, что главное — работать вместе с жителями города.

Все болевые точки, над которыми нужно работать, я отразил в своей программе. Самая важная проблема у нас в коммуналке, отсутствие лимита газа по городу. Есть ряд мероприятий в программе, чтобы снять эту проблему. Также большая проблема у нас — имущественное отношение. Нет должного порядка, какое имущество нам нужно, на каком можно зарабатывать. Благоустройство города должно быть не только за счет средств местного бюджета, это должно быть также дело активных граждан. Только сообща можно навести порядок. — продолжил Григорий Тонких.

Григория Тонких почти единодушно избрало собрание депутатов сегодня, 28 сентября.

Политика
Борис Дубровский поздравил новоизбранного мэра Миасса со вступлением в должность
сегодня в 18:14
Борис Дубровский поздравил новоизбранного мэра Миасса со вступлением в должность
Политика
В Миассе выбрали главу города
сегодня в 12:54
В Миассе выбрали главу города
Политика
Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов
26.09.2018
Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов
Общество
Министр экологии переобулся в сапоги и очистил от мусора берег Миасса
  
26.09.2018
Министр экологии переобулся в сапоги и очистил от мусора берег Миасса
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинск должен войти в плановый режим по уборке мусора с понедельника
сегодня в 18:34
Челябинск должен войти в плановый режим по уборке мусора с понедельника
Политика
Борис Дубровский поздравил новоизбранного мэра Миасса со вступлением в должность
сегодня в 18:14
Борис Дубровский поздравил новоизбранного мэра Миасса со вступлением в должность
Происшествия
Челябинская журналистка исчезла по дороге из Екатеринбурга домой. Ведутся поиски
сегодня в 18:09
Челябинская журналистка исчезла по дороге из Екатеринбурга домой. Ведутся поиски
Общество
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челябинске
сегодня в 18:06
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челябинске
Общество
Первый покупатель нового iPhone в последний момент передумал стоять в очереди
  
сегодня в 17:26
Первый покупатель нового iPhone в последний момент передумал стоять в очереди
Политика
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
сегодня в 17:08
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
Общество
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
  
сегодня в 16:15
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
Общество
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
сегодня в 15:52
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6