/ Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания

Григорий Тонких хочет сформировать команду, которой все по плечу.

Активная работа нового главы Миасса Григория Тонких начинается с понедельника. Новоизбранный мэр сообщил, что первым решением, которое он примет, станет набор команды заместителей. Сегодня они все были уволены распоряжением самого Тонких. Мэр пояснил: все были устроены на период исполнения им обязанностей главы городского округа. Теперь нужно оформлять документы по новой.

У меня будет время в выходные подумать и начать принимать на работу заместителей. Кто-то останется, кто-то нет. Надеюсь, у меня получится в ближайшее время сформировать команду, которой все по плечу. Уже начинается работа над бюджетом 19 года. Уже понятно, что бюджет необходимо пересматривать. Программа требует корректировки. Мы должны сделать это в октябре. — сообщил сайту «Первый областной» Григорий Тонких.

Григорий Тонких определил основные направления своей программы. Он отметил, что главное — работать вместе с жителями города.

Все болевые точки, над которыми нужно работать, я отразил в своей программе. Самая важная проблема у нас в коммуналке, отсутствие лимита газа по городу. Есть ряд мероприятий в программе, чтобы снять эту проблему. Также большая проблема у нас — имущественное отношение. Нет должного порядка, какое имущество нам нужно, на каком можно зарабатывать. Благоустройство города должно быть не только за счет средств местного бюджета, это должно быть также дело активных граждан. Только сообща можно навести порядок. — продолжил Григорий Тонких.

Григория Тонких почти единодушно избрало собрание депутатов сегодня, 28 сентября.