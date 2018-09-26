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/ Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов

Мэра Миасса выберут из четырех кандидатов

Состоялось заседание конкурсной комиссии.
сегодня в 16:31
  |  Политика

В Миассе со второго захода выбирают мэра. Во время предыдущего конкурса на пост главы Миасса депутаты сорвали голосование, не отдав предпочтения ни одному из кандидатов. В этот раз им предстоит выбрать одного достойного из четырех человек. Имена победителей конкурса назвали сегодня, 25 сентября. Комиссию, беседовавшую с кандидатами на пост мэра, возглавлял вице-губернатор Евгений Голицын.

Решением конкурсной комиссии 4 кандидата признаны победителями и допущены до следующего этапа собрания депутатов. Комиссия оценивала комплексно все ответы. Всем кандидатам была предоставлена возможность представить свои программы, были заданы вопросы по муниципальному управлению, финансам, экономике. Исходя из комплексной работы было принято решение. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Голицын.

Депутатскому корпусу будут предложены 4 кандидатуры. Это Владимир Антонов, Сергей Варфоломеев, Дмитрий Мигашкин и Григорий Тонких. Каждый представил свои идеи развития Миасса.

В программе я постарался отразить моменты, которые для меня являются ориентирами на работу. Изначально это вопросы ЖКХ, мое видение ситуации по имущественному, социальному комплексам, момент молодежной политики. Простое участие во флешмобах результата не приносит. А если молодежь руками будет участвовать в реализации своих «хотелок», будет эффективнее и быстрее. — сообщил сайту «Первый областной» и.о. главы Миасского городского округа Григорий Тонких.

Своей программой поделился также Сергей Варфоломеев. Она базируется на трех направлениях.

Мои приоритетные направления: консолидация общества Миасса путем привлечения граждан к управлению городом; благоустройство, потому что ничто так ярко и быстро на образ хорошего города не воздействует. Я имею в виду асфальт, озеленение. Третья идея — это общая программа, которую мы, я думаю, напишем вместе с депутатами, администрацией, директорами предприятий и учреждений города, простыми гражданами. Там будет все поадресно и по годам. Постараемся, не отходя от нее и решая попутные вопросы, все организовать. — поделился с сайтом «Первый областной» кандидат на пост главы города Сергей Варфоломеев.

Свои программы кандидаты представят депутатскому корпусу 28 сентября. Тогда же состоится тайное голосование. Депутаты отдадут свой голос за лучшего, по их мнению, кандидата, и так определится новый мэр Миасса.

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