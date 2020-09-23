В Копейске и Магнитогорске назвали имена председателей собраний депутатов

В городе металлургов им в четвёртый раз стал Александр Морозов.

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Сразу в двух муниципалитетах Челябинской области — Копейске и Магнитогорске были выбраны председатели городских Собраний депутатов. Ими стали Евгений Гиске и Александр Морозов. Последний возглавлял этот орган в Магнитогорске на протяжении трёх предыдущих созывов, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе собрания депутатов металлургического города.



С предложением кандидатуры Александра Морозова выступил депутат Сергей Король. Отмечается, что кандидатура спикера была поддержана единогласно.

«Не первый год работаю с Александром Олеговичем. По результатам работы хочу отметить, что вопросы, которые ставились перед городским Собранием, решались своевременно и качественно под его руководством. Работа проходила эффективно, без лишней бюрократической волокиты. Так же четко все было организовано в период карантина в удаленном режиме. Налажено хорошее взаимодействие с администрацией города»,— сказал на собрании депутат Сергей Король.

Отметим, что Сергей Король вместе с Александром Мясниковым были избраны заместителями председателя. Их кандидатуры также были поддержаны единогласно. Александр Мясников избран на эту должность впервые.

В Копейске председателем Собрания депутатов избрали Евгения Гиске. Эту информацию «Первому областному» подтвердил он сам, добавив, что голосование состоялось около часа назад.

«Решение было подписано только что. Проголосовали мы час назад, там была определённая процедура. Заместителем председателя Собрания депутатов избран Петр Шредер»,— рассказал новоиспеченный спикер Собрания.

Также Евгений Гиске добавил, что через неделю, 30 сентября, состоится заседание комиссии. На ней станут известны имена председателей комиссий Собрания депутатов.