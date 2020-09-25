В Челябинской области избрали председателей городских Собраний депутатов

Первые заседания новых созывов состоялись сразу в нескольких муниципалитетах региона.

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В Челябинской области избрали председателей городских Собраний депутатов. Избрать спикеров горсобраний успели в Миассе, Озерске, Кыштыме, Кунашаке, Карабаше, Коркинском районе и в Коркино.

«Депутатский корпус определился с тем, кто станет председателем Собрания депутатов. За Дмитрия Проскурина проголосовало 20 депутатов, кандидатуру Павла Логинова поддержали 4 человека, двое народных избранников проголосовали против всех», — сообщает «Миасский рабочий».

В Озерске, на заседании нового состава Собрания, председателем избрали Сергея Гергенрейдера, в Кунашаке — Наталью Гусеву. Должность председателя городского собрания депутатов в Карабаше был избран Дмитрий Шуткин, в Кыштыме — Владимир Гузынин.

В Коркинском районе аналогичную должность занял Николай Швец, в Коркино же — Роман Горохов.