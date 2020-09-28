В Магнитогорске обновляют лыжероллерную трассу

Она расположена на территории городского экопарка.

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В Магнитогорском экопарке проходит обновление лыжероллерной трассы. Сегодня, 28 сентября, о ходе работ отчитались в пресс-службе администрации города. Как сообщили представители мэрии, сейчас на объекте полным ходом идут работы. Ранее директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов рассказал, что несмотря на то, что трасса пользуется спросом у любителей спорта, ей необходим ремонт.



«Ранее проводилось асфальтирование внутренней ее части, и теперь будет отремонтирован весь путь. Каждые пять лет проходит сертификация, благодаря которой на лыжероллерной трассе можно проводить не только городские, но и всероссийские спортивные мероприятия. Администрация парка делает все возможное для максимально комфортного и полезного досуга жителей города»,— сообщил директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов.

Отметим, что лыжероллерная трасса — не единственный объект, который подвергся модернизации. Так, по словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, сейчас к завершению близится вторая очередь парка «Огни Магнитки». Под обновление попал и драматический театр имени Пушкина, который не ремонтировался со дня открытия. Уже 30 сентября в здании начнётся новый театральный сезон.