В квартирах магнитогорцев потеплеет в ближайшее время

Распоряжение о начале отопительного сезона подписано главой города Сергеем Бердниковым.

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Отопительный сезон в Магнитогорске начнётся с 24 сентября. Такое решение было принято администрацией города. Распоряжение подписано мэром Сергеем Бердниковым. Это значит, что начиная с четверга, 24 сентября, в многоквартирных домах Магнитогорска появится отопление.



«Тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с МП трест „Теплофикация“. Напомним, что в минувшую пятницу в Магнитогорске уже начали включать отопление в соцучреждениях, больницах, детских садах и школах. Подключение объектов к тепловым сетям продолжается»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, что ранее решение о включении отопления было принято в Златоусте. Там тепло в дома начали подавать со вторника, 22 сентября. В Челябинске его подача в многоквартирные дома не планируется. Для этого необходимо, чтобы среднесуточная температура за окном держалась ниже 8 градусов по Цельсию в течение 5 дней.

Отметим, что по данным синоптиков температура в Челябинской области держится в районе плюс 9 — 10 градусов по Цельсию. Однако ситуацию усложняет ветер, порывы которого достигают 18 м/с.