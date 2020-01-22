«Горячую линию» по снюсам запустил Роспотребнадзор во всей России

Территориальные отдела готовы принимать звонки от жителей Челябинской области.

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20 января стартовала «горячая линия» управления Роспотребнадзора, по телефонам которой жители могут сообщить информацию о некурительной никотинсодержащей продукции.

Обратиться можно в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Заявки будут приниматься ведомством круглосуточно. Здесь же можно будет получить первичную консультацию, а по отдельным вопросам звонящего перенаправят в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Проконсультироваться можно будет и в самом управлении ведомства с 8:30 до 17:30 часов в рабочие дни (обед с 12:00 до 13:00).





«Вы также можете получить консультационную помощь специалистов или воспользоваться возможностью направить письменное обращение в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области посредством почтовой связи по адресу: ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092, либо доставить обращение лично в Общественные приемные Управления (г. Челябинск, ул. Елькина, 73, каб. № 102). Также Вы можете направить обращение в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, по электронному адресу rospn@chel.surnet.ru», — добавили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию со снюсами в регионе.