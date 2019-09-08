Избирательный участок для мамочек появился в роддоме в Челябинской области

Площадка работает с самого утра.

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В Усть-Катаве избирательный участок появился в роддоме. Мамочки голосуют, не покидая больницы. По словам пациентки Олеси Воробьевы, у нее два важных события на этой неделе: рождение дочери и день голосования.

«Я выбираю будущее для себя и для детей. Мы надеемся, что будет хорошее будущее», — поделилась Олеся Воробьева.

Пациентке Татьяне Жидковой предстоит рождение ребенка. Но материнский долг уже сейчас подсказал проголосовать за будущее детей.

«Я лежу с 4-ого сентября. Считаю, что нужно голосовать, ведь это выборы губернатора Челябинской области. Я ощущаю ответственность, что проголосовала не только за свое будущее, но и за будущее своего ребенка», — рассказала Татьяна Жидкова.