В Челябинскую гордуму утвердили список депутатов от «Единой России»

Участие в голосовании приняли 202 делегата конференции.

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В Челябинске вчера состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был окончательно сформирован список кандидатов в депутаты Городской думы. После тайного голосования, список кандидатов был утвержден практически единогласно.



Калининский район: Владимир Бодров, Александр Галкин, Денис Лапотышкин, Олег Маханьков, Евгений Свеженцев и Александр Спицын.

Курчатовский район: Эмиль Абубакиров, Александр Драганер, Иван Клушин, Илья Мительман, Сергей Селещук и Татьяна Чилимская.

Ленинский район: Иван Горнов, Михаил Гризодуб, Виталий Радионов, Олег Толмачев и Рафаил Шафигулин.

Металлургический район: Дмитрий Алехин, Алексей Баканов, Михаил Вербитский, Владимир Истомин, Александр Капитан и Антон Хромов.

Советский район: Максим Зайце в, Максим Калинин, Александр Назаров, Сергей Овчинников, Виталий Паутов и Виталий Рыльских.

Тракторозаводский район: Александр Беленков, Кирилл Ветхов, Евгений Комиссаров, Валерий Кременевский, Виген Мхитарян, Эльнара Габайдулина и Юлия Синицына.

Центральный район: Лариса Демчук, Олег Иванов, Галина Киреева, Кирилл Матвеев, Владислав Орлов, Дмитрий Тарасов и Андрей Шмидт.

Также на конференции реготделения партии подвели итоги выборов 2019.

«Мы сохранили большинство мандатов и депутатов, которые будут вершить политику в Челябинской области и Челябинске. Осталось оправдать доверие избирателей и сделать все, чтобы мы реализуя национальные проекты, улучшили жизнь наших земляков. Это надо делать не когда-то в будущем, а сейчас, чтобы люди видели изменения и знали, что не ошиблись в выборе кандидатов. А поддержали они кандидатов "Единой России" в абсолютном большинстве», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Первое заседание городской думы нового созыва пройдет 24 сентября. Там выберут и нового председателя. Предыдущий — Станислав Мошаров — по своему желанию отказался участвовать в борьбе за кресло спикера.

