В СМИ появилась последняя переписка жены депутата из Локомотивного

Молодой человек из Новосибирска общался с погибшей за несколько минут до её смерти.

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Жена депутата из поселка Локомотивный за несколько минут до смерти переписывалась с молодым человеком из Новосибирска. Скриншоты переписки предоставил сам мужчина сайту 74.ru.

По словам Антона, так представился молодой человек, с женой Азата Зарипова он познакомился в интернете, когда она занималась трейдингом. До её смерти они так и не увиделись.

«Она рассказывала, что хотела уехать ко мне, так как её муж последние два года ей угрожал и говорил, что перережет семью. Всегда был злой. Мы с ней переписывались за несколько минут до её смерти. Она сказала, что Азат в гараже пил с другом, а сейчас вышел из машины пьяный и с ружьём. У меня сразу появились плохие мысли. Когда она его увидела с оружием, нужно было брать детей и бежать из дома к соседям», — рассказал Антон сайту 74.ru.

Напомним, что 21 августа депутат горсобрания Локомотивного, главврач местной больницы Азат Зарипов застрелил свою жену из охотничьего ружья. У погибшей осталось трое детей. В суде по мере пресечения мужчина признал свою вину. Он рассказал, что ссора произошла на почве ревности. Супруга в день трагедии заявила, что хочет уйти от Зарипова. Сейчас мужчина помещен под стражу сроком на два месяца на время следствия.