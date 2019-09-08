Телефонная атака идет на чиновников и депутатов Челябинской области

Номера в день выборов «обрывают» неизвестные.

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Владимир Мякуш заявил о телефонных атаках на высокопоставленных лиц Челябинской области. Об этом председатель Заксобрания региона рассказал после выхода со своего избирательного участка.

По словам Владимира Мякуша, сегодня на него и нескольких других руководителей в регионе были совершенны телефонные атаки. Звонки начались с самого утра. По мнению председателя Законодательного собрания, в этом могут быть виноваты хакеры, которые хотят сорвать выборы. В то же время Владимир Мякуш добавил, что атаки не помещают работать избирательной комиссии и что намерен наблюдать за ходом голосования на рабочем месте.

В избиркоме области также заявили, что действия злоумышленников не отразились на процессе голосования.

Добавим, что спикер Заксобрания на избирательный участок пришел с семьей. Его дочь, которой в апреле исполнилось 18 лет, голосовала впервые. Ей вручили подарочный набор.