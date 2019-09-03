Депутаты приняли отставку мэра Златоуста

Об этом сообщили на внеочередном заседании депутатов городского собрания.

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Депутаты городского собрания Златоуста обсудили отставку Вячеслава Жилина. Вопрос решался на внеочередном собрании народных избранников. Напомним, глава Златоуста пожелал оставить пост досрочно.

«Согласно Уставу ЗГО временно исполняющим обязанности Главы ЗГО назначен председатель Собрания депутатов Алексей Карюков, исполняющим обязанности председателя Собрания депутатов на период до избрания депутатами по результатам конкурса Главы ЗГО станет заместитель председателя Собрания депутатов Марат Сафиев», — сообщила Елена Бухляева, пресс-секретарь Собрания депутатов Златоустовского городского округа.

Об уходе глава города сообщил на своих страницах в соцсетях. Вячеслав Жилин подчеркнул, что решение об отставке не было спонтанным. Напротив, чиновник все взвесил и тщательно обдумал.

Жители города неоднократно писали письма в разные инстанции, в которых выражали недовольство работой местной власти. Глава региона в ходе визита в Златоуст лично убедился, что пора принимать конкретные меры и «перезапустить» муниципальную власть. Алексей Текслер отметил, что решение Вячеслава Жилина покинуть пост было продиктовано сложившейся в муниципалитете ситуацией и полностью соответствовало его личной оценке.