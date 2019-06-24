Ведется работа по сбору подписей за кандидата.

В Челябинской области появились агитационные кубы Алексея Текслера. Ведется работа по сбору подписей за кандидата. Жители области могут заметить на кубах новый дизайн, который будет использован во время агитационной кампании кандидата.



Работу по сбору подписей сейчас ведут все самовыдвиженцы на пост губернатора Челябинской области. Всего самовыдвиженцами документы подали 6 кандидатов — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев и Сергей Морозов, а также Татьяна Якимова. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России», Ярослав Щербаков — «Яблоко» Алексей Севастьянов — «Гражданская сила».



Заявиться на пост губернатора Челябинской области можно еще несколько часов, принимать их перестанут сегодня, 24 июня в 18:00.

