/ Предвыборная гонка в Челябинской области заинтересовала экспертов со всей страны

Политологи и представители СМИ говорят не только о рекордном количестве желающих занять кресло главы региона, но и ожидают высокую явку.

24 июня Избирательная комиссия Челябинской области завершила приём документов от желающих принять участие в выборах губернатора. Южный Урал стал одним из лидеров по количеству претендентов на кресло главы региона: соответствующие заявления подали 14 человек. Высокий темп предвыборной кампании и внимание со стороны федеральных политиков во многом определил Алексей Текслер, первым выдвинув свою кандидатуру.

Хотя до конца губернаторской гонки могут дойти не все претенденты, политологи заявляют, что предвыборная компания в Челябинской области проходит прозрачно и свободно. В период выдвижения кандидатов на пост главы региона удалось избежать нарушений и скандалов.

14 потенциальных кандидатов — это хорошо. Посмотрим, сколько из них дойдёт до конца, собрав необходимое количество подписей и предоставив все документы. Примечательно, что в Челябинской области это прозрачный процесс. И Избирком, и власть внимательно следят за происходящим и всё контролируют. Нужно помнить, что предвыборная кампания — это время, когда можно обсуждать разные подходы, разные взгляды. Важно понять реальные желания жителей области и выстроить с ними конструктивный диалог. Алексей Текслер, исполняя обязанности главы региона, делает всё для этого. Тот факт, что он первым пришёл в Избирком — это яркий лидерский ход, таким образом он зафиксировал свои амбиции и положение — поделился своим мнением Виктор Потуремский, директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР».

Также эксперты отмечают, что выборы губернатора, которые пройдут осенью 2019 года, кардинально будут отличаться от предыдущих. И дело не только в достаточной информированности южноуральцев о кандидатах и ходе компании: жители Челябинской области ждут перемен и говорят о том, что налаженный диалог с Алексеем Текслером даёт надежду на положительные изменения.

Давно южноуральцы не видели таких честных и открытых избирательных компаний. Регион включается в некую программу регионального развития в контексте общефедеральных программ. До этого в Челябинской области был очевидный пессимизм по отношению к выборам, прошлые выборы — тому яркое подтверждение. Сейчас у людей родилась новая надежда, и им это очень нравится. Текслер — на данный момент явный лидер, это видят и сами граждане, и представители региональной элиты — рассказал Марат Баширов, политолог Института коммуникационного менеджмента.

Сколько кандидатов достигнут финишной прямой в предвыборной гонке, станет известно уже в ближайшее время. До 4 июля все желающие занять кресло главы должны предоставить Избирательной комиссии оставшиеся документы, а также собранные подписи. Партийные кандидаты должны получить не менее 266 подписей депутатов со всего региона, а самовыдвиженцы — не менее 13 тысяч подписей южноуральцев. Сделать свой выбор жители Челябинской области смогут 8 сентября, именно в этот день избирательные участки распахнут свои двери.